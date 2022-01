O futuro sombrio do Minas sem Thaísa

O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Definitivamente, 2021/22 não tem sido a temporada dos sonhos para o Minas.

O time ainda não convenceu e perdeu todos os títulos que disputou para o rival Praia Clube.

Os casos de Covid-19 na apresentação do elenco atrapalharam e influenciaram no rendimento da equipe. É o que defende a comissão técnica.

O desfalque de Thaísa é um duro golpe.

Como o Minas irá se virar sem sua principal jogadora é a quesão. A pergunta que todo torcedor faz nesse momento.

Julia, a substituta natural, é uma central promissora. Vai ter a grande chance da carreira e precisa responder. Pode acabar com esse estigma criado e adotado no Brasil que por ser nova, não pode ser cobrada.

Não só pode, como deve. Para o bem dela e do Minas.

Injusto é comparar Julia com Thaísa, até porque Thaísa é a melhor central do país na atualidade.

Nicola Negro terá trabalho e Macris terá que se reiventar. Sem a melhor e mais eficaz opção de ataque, as ponteiras, Neriman principalmente, serão mais exigidas e consequentemente marcadas.

Carol Gattaz exige cuidados redobrados.

O Minas briga diretamente pelo segundo lugar com Osasco. No pior dos cenários terminaria o turno em terceiro lugar, com 1 ou 2 pontos de vantagem sobre Bauru.

Na Copa Brasil, se acontecer, não tem para onde fugir. Barueri ou Fluminense serão adversários duros.

Thaísa, segundo consta, deve reaparecer em março, no fim do returno e diante do quadro desenhado, se manter entre os 4 primeiros será lucro.

