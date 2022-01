Parte de casa desaba na Vila Leonina, em Belo Horizonte, após chuvas desta sexta

As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte resultaram no desabamento de parte da estrutura de uma casa na rua Treze de Setembro, no bairro Vila Leonina, região Oeste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (7).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil da capital foi para o local para avaliar os danos e orientar os moradores. O local está isolado.

Além do desabamento de parte da estrutura, Belo Horizonte também registrou deslizamento de terra na rua Roma, no bairro Santa Lúcia, região Oeste e no bairro Serra, na região Centro-Sul, a queda de uma árvore danificou parte do telhado de uma casa e carros que estavam estacionados.

Outra árvore também caiu na rua Doutor Souza Gomes, no São Bernardo, região de Venda Nova. O Corpo de Bombeiros trabalha nos locais de quedas de árvores para retirar as plantas.

Risco geológico

A capital mineira tem cinco regionais sob alerta de risco geológico forte. De acordo com a Defesa Civil é recomendada a “atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos”, nas regionais Centro-Sul, Noroeste, Leste, Oeste e Barreiro até a próxima terça-feira (11).

Leia mais: Belo Horizonte deve registrar chuva com elevado volume de água nesta sexta.

Veja as orientações da Defesa Civil:

Recomendações:

⠀⠀⠀

⠀- Coloque calha no telhado da sua casa.

⠀- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

⠀- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

⠀- Não despeje esgoto nos barrancos.

⠀⠀

Sinais que deslizamentos podem acontecer:

⠀⠀

⠀- Trinca nas paredes.

⠀- Água empoçando no quintal.

⠀- Portas e janelas emperrando.

⠀- Rachaduras no solo.

⠀- Água minando da base do barranco.

⠀- Inclinação de poste ou árvores.

Fonte: O Tempo