Pinheiros, parceiro declarado da CBV, prova do próprio veneno

Há 1 ano, Pinheiros, Flamengo e Campinas, isolados da maioria e parceiros da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, declararam publicamente apoio a atual gestão da entidade na eleição realizada em janeiro de 2021.

Agora o Pinheiros prova do próprio veneno.

O clube, segundo consta, registrou alguns casos de covid-19 entre as jogadoras e comissão técnica.

Lamentável.

O Pinheiros admite em nota que o processo não se adequou ao protocolo que permite a alteração de jogos, ou seja, o caminho foi procurar ajuda do parceiro, a CBV.

O Praia Clube, diz o time paulista, negou o adiamento do jogo. Na verdade apenas cumpriu o que manda o regulamento.

Simples assim.

O clube mineiro poderia ter sido mais compreensível?

Sim.

O clube mineiro tinha obrigação?

Não.

Fato é que o Pinheiros errou como conduziu o processo e esperava, diante do apoio político, que a CBV pudesse intervir a seu favor.

Entrou bem.

A CBV não tem moral, argumentos e perfil de entidade séria.

Em outros tempos, com gente séria e competente no poder, devido a gravidade do tema, simplesmente o presidente apareceria e comunicaria o adiamento do jogo por razões óbvias sem dar maiores satisfações.

Mas não na atual gestão.

O presidente ninguém conhece.

O vice só dá as caras em eventos especiais.

A CEO só funciona remotamente e o resto não apita, um bando de figurantes.

Resume da ópera: Pinheiros e CBV se merecem.

