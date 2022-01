Quatro regionais de BH já registram mais de 50% da chuva esperada para janeiro

Apenas nos primeiros sete dias de janeiro, Belo Horizonte já tem quatro regionais com mais de 50% da chuva esperada para todo mês.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, a média climatológica para janeiro é de 329,1 milímetros. A regional Centro-Sul foi a que registrou mais chuvas, com 209,7 milímetros, o que significa 63,7% do esperado para o mês.

Na regional Leste foram 176,4 milímetros (53,6%), na Nordeste foram 127,6 milímetros (53,6%), na Oeste 169,8 milímetros e na Noroeste 165,2 milímetros.

No Barreiro já choveu 161,6 milímetros, ou seja, 49,1% do previsto. As outras regionais tiveram chuvas entre 30% e 40%.

Por causa das fortes chuvas que atingem a cidade e a previsão de novos temporais, a cidade está em alerta para risco geológico até a próxima terça-feira (11).

Veja o acumulado de chuvas no mês:

Barreiro: 161,6 (49,1%)

Centro Sul: 209,7 (63,7%)

Leste: 176,4 (53,6%)

Nordeste: 127,6 (38,8%)

Noroeste: 165,2 (50,2%)

Norte: 115,2 (35%)

Oeste: 169,8 (51,6%)

Pampulha: 119,8 (36,4%)

Venda Nova: 114,2 (34,7%)

Fonte: O Tempo