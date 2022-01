Saída de Fábio pressiona Ronaldo e levanta questionamentos SAF

A saída de Fábio do Cruzeiro criou um ambiente externo desagradável para Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador, que comprou o clube em 18 de dezembro passado, foi alvo de protestos nesta quinta-feira (6). Torcedores se reuniram na Toca da Raposa II e na Praça Sete a fim de questionar o novo gestor cruzeirense.

O clima de lua de mel, criado logo após o anúncio da aquisição do clube por parte do ex-atleta, se tornou um verdadeiro pesadelo. A torcida exige o retorno do ídolo de 41 anos, que alegou que a atual administração pretende encerrar a sua carreira de forma imediata por meio de carta.

“A SAF Cruzeiro quer encerrar minha carreira imediatamente, mesmo estando em plenas condições físicas e técnicas para continuar jogando em alto nível e ajudando o Cruzeiro”, declarou.

O goleiro se lamentou de dois fatos: ele não gostou do tempo de contrato oferecido e tampouco da forma como tentaram negociar a sua dívida, avaliada em cerca de R$ 12 milhões.

Fábio queria assinar até o fim de 2022. Aos 41 anos, soma 976 jogos pela Raposa. Sonhava em chegar ao milésimo com o novo compromisso. A gestão de Ronaldo Fenômeno propôs contrato até o fim do Campeonato Mineiro, o que impossibilitaria o goleiro de alcançar o seu objetivo.

O veterano ainda não queria entrar no condomínio de credores do clube. A sua ideia era fazer um acordo e receber aos poucos o valor da sua dívida, hoje na casa dos R$ 12 milhões. No entanto, a sua proposta nem sequer foi avaliada pelo clube.

O jogador fez duas reuniões para discutir a sua situação, mas não teve os seus anseios atendidos. Ao sair, publicou uma carta demonstrando chateação pela forma como foi tratado.

A insatisfação não se restringiu aos torcedores do Cruzeiro, mas foi compartilhada pelo mundo do futebol. Comentaristas e jornalistas, Brasil afora, trataram a situação como desrespeito. Foi o caso de PVC, em sua coluna no Globo Esporte.

“Não é isto o que está em discussão. Qualquer clube grande precisa ser gerido de maneira profissional e não se trata de ser SAF, S/A, Ltda ou clube associativo. Durante 22 anos, a gestão do Milan foi profissional e cuidadosa. Ídolos entraram e saíram da equipe, com respeito”, escreveu.

Luís Augusto Simon, o Menon, também abordou o tema e lamentou a decisão tomada pelo clube: “Mas não me impede de lamentar a triste saída de um ídolo. Podem me chamar de ultrapassado, mas futebol sem ídolo e futebol sem respeito ao ídolo é uma coisa sem sentido. Uma tristeza”.

Fonte: O Tempo