Teknisa/Minas anuncia quatro contratações para equipe de natação

A equipe de natação do Teknisa/Minas anunciou a contratação dos nadadores Luiz Gustavo Borges, Sofia Rondel, Letícia Romão e Samuel Guedes, para a temporada de 2022. Eles já estão em treinamento com a equipe no Parque Aquático Teknisa, no Minas I, sob o comando do técnico Sérgio Marques.

Luiz Gustavo Borges, de 22 anos, chega ao clube como o atual campeão brasileiro dos 50m livre em piscina curta, título alcançado no Troféu José Finkel do ano passado. O nadador é filho de um dos principais nomes do esporte brasileiro, Gustavo Borges, e tem como principais provas os 50m, 100m e 200m livre.

A nadadora Sofia Garuffi Rondel, de 19 anos, que foi medalhista no Sul-americano Absoluto 2021 e disputou o Mundial Junior 2019 também se junta a equipe. Sofia tem como especialidade as provas de 200m, 400m, 800m e 1.500m livre e já defendeu o Corinthians e o São José.

A equipe minastenista ainda contará com Letícia Romão, de 17 anos, e com Samuel Guedes, de 22. Letícia compete nas provas 200m, 400m e 800m livre, 200m medley e 200m costas, e já foi campeã nacional no Brasileiro Junior de Inverno do ano passado, nos 200m costas e 200m medley. A nadadora estava na Associação Joinvilense de Natação. Já Samuel Guedes tem como especialidade as provas de peito e 50m livre, foi campeão mineiro, e já representou o Olympico Club e a Usipa.

Fonte: O Tempo