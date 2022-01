Temporal em Sabará inunda 18 casas e famílias são retiradas dos imóveis

Moradores de Sabará foram orientados a deixar as casas, nesta sexta-feira (7), em razão das fortes chuvas que atingem a cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Um campo de futebol ficou totalmente alagado pelo grande volume de precipitações e 18 imóveis foram inundados.

A situação está mais crítica no bairro Borba Gato, por conta da elevação do nível do córrego Soledade, conforme informou a Defesa Civil do município. “O trabalho está mais intenso devido à subida do nível dos rios e afluentes, se aproximando de algumas residências, principalmente na rua Britanite”, afirmou o órgão em nota.

Um balanço divulgado pela Defesa Civil aponta que 18 casas foram inundadas, seis residências tiveram estruturas afetadas (pequenas trincas e fissuras identificadas) e oito famílias ficaram desalojadas. A limpeza destes últimos imóveis segue sendo realizada e a princípio estes moradores vão retornar para os lares.

Quem mora nas proximidades dos rios foi aconselhado a deixar os imóveis e procurar locais seguros. O Corpo de Bombeiros auxilia nos trabalhos preventivos com o objetivo de evitar ocorrências mais graves.

A Defesa Civil de Sabará esclareceu que um balanço consolidado será publicado até o fim do dia. Em situação de emergência, os moradores podem acionar os bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pelo (31) 3672-7722.

Chuva não para

A meteorologia prevê a continuidade das chuvas em Sabará. “Chuvas com volume acentuado são esperadas em BH e região metropolitana durante o final de semana. As precipitações também são esperadas em outras regiões de Minas Gerais”, alerta a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Fonte: O Tempo