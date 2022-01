Trabalhadores do metrô de BH decidem suspender greve temporariamente

Os trabalhadores do metrô de Belo Horizonte decidiram, em assembleia realizada na tarde desta sexta-feira (7), suspender temporariamente greve que teve início no último dia 23 de dezembro. A partir de domingo (9), o transporte voltará a funcionar em seu horário normal, de 5h30 às 23h. Até então, apenas uma escala mínima vinha sendo cumprida.

A reportagem de O TEMPO conversou com Pablo Henrique, diretor de comunicação do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG).

“Foi uma assembleia um pouco longa e que não foi unânime. A maioria decidiu por suspender o movimento, mas a greve não está encerrada, pois a nossa luta continua. Um dos elementos levados em conta é que, com o recesso do judiciário, a greve começa a ficar muito longa e isso é um problema do ponto de vista não só dos trabalhadores e financeiro, mas pra cidade”, detalha o diretor.

Agora, uma nova assembleia está prevista para acontecer no dia 17 de janeiro. “Podemos inclusive parar tudo novamente. Nessa data, teremos acesso às respostas da CBTU e, na mesma semana, termina o prazo que o MPT deu ao Governo Federal para responder os questionamentos que enviamos sobre a privatização”, completa Henrique.

A partir da meia-noite de domingo, a paralisação dos trabalhadores está suspensa e, com isso, o horário do transporte retorna para 5h15 às 23h, e com as 19 estações abertas à população.

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH), informou que todas as demandas relativas à destatização são conduzidas pelo Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional. “A Superintendência de Belo Horizonte não tem qualquer ingerência sobre esse processo”, completa.

Horários e uso de máscara

A CBTU lembra ainda que as bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h, mas as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.

“Em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos nos picos e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos”, detalha.

Além disso, o uso de máscaras cobrindo o nariz e a boca seguem obrigatórios em todas as estações e dependências do metrô, conforme decreto municipal. A entrada de pessoas sem máscaras deverá ser impedida pela administração.

