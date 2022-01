Treinador entra na justiça e exige R$ 800 mil do Cruzeiro por ficar com pé torto

O treinador de goleiros Leonardo Lopes entrou na justiça contra o Cruzeiro com pedido de R$ 800 mil, mais pensão vitalícia de R$ 5 mil mensais. Ele alega ter sofrido uma lesão de trabalho, ter ficado com o pé torto e acusa o clube de ter sido negligente no caso. Lopes foi demitido em outubro de 2020, após 10 anos de Raposa.

De acordo com Leonardo, o pé ficou torto com a lesão e a situação piorou com a desleixo do clube. Segundo ele, em 2016 lesionou o calcanhar esquerdo enquanto trabalhava. Apesar do problema, o clube o obrigou a se apresentar no dia seguinte e fazer infiltrações para suportar a dor, tomar medicamentos e seguir com sua rotina durante o tratamento.

Ainda segundo o ex-treinador de goleiros da Raposa, com a sequência dos exercícios com carga e repetições, a lesão se tornou permanente. Assim, Leonardo diz que atualmente não consegue fazer atividades simples como corridas. Ele reforçou, inclusive, que segue tomando remédios, fazendo infiltrações, além de sessões de fisioterapia e eletrochoque para suportar a dor.

A ação corre na Justiça de Porto Alegre. Nela, ele diz que sofreu “acidente de trabalho”, algo que foi ignorado pelo Cruzeiro. Na ação, o ex-treinador de goleiros diz que o clube não emitiu seu Atestado de Saúde Ocupacional. Leonardo ainda cobra danos morais, materiais e estéticos, pensão vitalícia, reajustes salariais, férias, 13º, INSS, FGTS, horas extras, multa e o pagamento dos honorários advocatícios.

Procurada pelo Super.FC às 19h23 (de Brasília) desta sexta-feira (7), a diretoria do Cruzeiro ainda não se manifestou.

Fonte: O Tempo