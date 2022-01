O ano de 2022 começou chuvoso, meio parado, mas nem por isso, sem atrações culturais para o belo-horizontino curtir o fim de semana. Teatro, oficinas, e um show de bamba com Xande de Pilares. Veja o que fazer em BH neste fim de semana de 7 a 9 de janeiro.

Musical “O Pescador e a Estrela”

A produção tem como personagem principal um pescador cego e se propõe a dar protagonismo à deficiência visual, promovendo a integração entre artistas cegos e videntes, ampliando a reflexão sobre a acessibilidade dentro das artes cênicas, principalmente voltadas ao universo da infância. Parte das entradas será destinada gratuitamente a pessoas com deficiência e um acompanhante. A temporada, que vai até o dia 24 de janeiro, contará ainda com sessões especiais com audiodescrição e tradução em libras.

Quando: De 07 a 24 de janeiro – sexta, sábado, domingo e segunda-feira, às 16h.

Onde: CCBB BH – Teatro I – Praça da Liberdade, 450 – Funcionários, Belo Horizonte – MG

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) pelo site bb.com.br/cultura

Parte das entradas será destinada gratuitamente a pessoas com deficiência e um acompanhante mediante envio de autodeclaração para o email: [email protected]

Sessões acessíveis: audiodescrição (dias 21 e 22/01) e tradução em libras (dias 23 e 24/01)

Classificação: livre – indicado para maiores de 6 anos

Mais informações: (31) 3431-9503.

Oficinas do Lugar de Criação, no CCBB Educativo

Quem busca opções de atividades para divertir a criançada nas férias pode contar com o CCBB Educativo. Diversas oficinas acontecem no Lugar de Criação, envolvendo a família inteira. No mês de janeiro, a programação será estendida, com mais oficinas, em mais dias da semana, permitindo que o recesso escolar seja aproveitado por todos. As atrações têm entrada gratuita e acontecem às 15h.

Quando: Sexta (7), sábado (8), e domingo (9), sempre às 15h

Onde: CCBB BH – Praça da Liberdade, 450 – Funcionários

Quanto: Gratuito. Capacidade: 15 pessoas, mediante agendamento prévio pela internet. Emissão de apenas um ingresso por CPF. O representante pode ser acompanhado por até 02 pessoas de sua família.

Informações: www.ccbbeducativo.com.br

Mostra “À Deriva: Errâncias e Travessias no Cinema Brasileiro”

Quando: De quarta a domingo, até 30 de janeiro, sempre às 19h

Onde: Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza – Praça Duque de Caxias)

Quanto: Gratuita. Programação e retirada de ingressos: www.pbh.gov.br/cinesantatereza

Informações: www.pbh.gov.br/cinesantatereza

Xande de Pilares na Feira do Mineirinho

Um dos principais nomes do samba e do pagode do país, Xande de Pilares vai abrir o ano de 2022 com muita animação em Belo Horizonte. O cantor e compositor carioca será destaque da 5ª edição da “Villa du pagode” que acontece neste fim de semana na Feira do Mineirinho. O evento será realizado em conformidade com os protocolos e os decretos sanitários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. A abertura ficará sob o comando de grandes atrações musicais, como Thiaguinho Lisboa, Kleber & Gustavo, Diga Lá, TK, Nossakara, Projeto Retrozinho, Samba Brother, Cassinho, Sambadub e DJ Rafa Aguiar.

Quando: Neste sábado (8), a partir das 14h.

Onde: Feira do Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, São José, Pampulha)

Quanto: Ingressos custam de R$ 30 (pista) a R$ 120 (open bar) e estão disponíveis para compra online nos sites do Sympla e Central dos Eventos. Eles também podem ser adquiridos na Administração da Feira do Mineirinho. A entrada é gratuita para crianças de até 12 anos que deverão estar acompanhadas, obrigatoriamente, pelos pais

Informações: (31) 3017-0573 ou (31) 99668-2630

”Acredite, Um Espírito Baixou em Mim”

Sucesso de público em todo Brasil, a comédia estreou em 1998 e já levou mais de 3 milhões de espectadores no teatro, se tornando um dos maiores fenômenos do teatro brasileiro. A comédia tem à frente do elenco Ilvio Amaral e Maurício Canguçu, conta a história de um homossexual assumido que, inconformado com a própria morte, foge do céu para viver novas experiências e acaba criando uma grande confusão após incorporar num machista radical.

Quando: Sábado (8), às 20h, e domingo (9), às 19h

Onde: Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, Centro).

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Na bilheteria do teatro, pelo site eventim.com.br e na Loja Eventim (Shopping 5ª Avenida (sujeito a taxa de conveniência) – Rua Alagoas, 1314, Loja 20C, Savassi

Informações: Telefone: (31) 3201.5211 ou (31) 3243.1964

Chapeuzinho Vermelho

Depois de quase dois anos sem estreia devido à pandemia, a Copas Produções promete um lindo espetáculo Musical numa adaptação do clássico “Chapeuzinho Vermelho”. Na temporada de dois meses, traz a conhecida história da menina e do terrível lobo mau, mas recheada de muita música, dança, lindos figurinos, e claro, muita comédia. A direção geral é de Diego Benicá, músicas de Maria Tereza Costa, direção musical de Gabriel Muzzi e cenário de Paulo Vianna.

Quando: de 8/1 a 20/2, sempre aos sábados e domingos, às 16h

Onde: Teatro Nossa Senhora das Dores (Avenida Francisco Sales 77, Floresta)

Quanto: R$50 (inteira) | R$25 (meia)

Ingressos à venda no site Sympla e na Bilheteria do teatro (abre 1 hora antes do evento)

Informações: (31) 99509-1985

Fonte: O Tempo