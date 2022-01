Zárate pede reajuste salarial e dirigente do América explica: ‘inviável’

Se arrastam há quase um mês as negociações entre América e Mauro Zárate para renovação de contrato para 2022. O jogador pediu um reajuste salarial, e o clube tenta acordar um valor compatível com a realidade do futebol brasileiro. O contrato do jogador se encerrou em 31 de dezembro de 2021.

Membro do conselho de administração do América e homem forte do futebol, Euler Araújo contou detalhes das tratativas. “O Zárate é um jogador caro, muito caro. Fizemos uma composição para ele vir ganhando um salário mensal. E o que ele deixou de ganhar em relação ao que pediu, nós demos para ele em premiação no fim do ano”, disse, em entrevista ao canal Decadentes.

Agora, o jogador quer rever os valores para ampliar o vínculo com o clube, porém, o pedido de Zárate tem sido o entrave. “O Zárate quer ganhar a partir de agora, de janeiro, sem premiações, isso (o valor que recebeu cheio na última temporada e mais o que recebeu em premiação). No América é absolutamente inviável. Muito alto para os padrões do futebol brasileiro”, declarou.

Euler está a frente das negociações com Zárate e afirma que tem mantido contrato, conversado para chegar a um acordo e viabilizar a vinda do atacante em definitivo. “Não estou sendo otimista nem pessimista, mas realista. Tem que ser dentro do que o América pode pagar, e cumprir. E o jogador tem que estar satisfeito, quero que ele venha com a cabeça no América, em definitivo, e cumpra contrato até o final do ano”, disse.

Amuleto do América

Zárate chegou ao América em agosto deste ano, após rescindir o contrato com o Boca Juniors. Com rápida adaptação, foi utilizado por Vagner Mancini e Marquinhos Santos, e ajudou o time a conquistar a permanência na Série A e a vaga na Libertadores, de forma inédita.

Em quatro meses no Coelho, atuou em 16 jogos no Campeonato Brasileiro, marcou um gol marcado e deu duas assistências. Foram oito vitórias, seis empates e duas derrotas.

Fonte: O Tempo