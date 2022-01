América quer renovar contrato com Zé Ricardo; jogador tem outros planos

Em quase dez anos vestindo a camisa do América, o volante Zé Ricardo participou de grandes feitos, desde as categorias de base a elite do futebol brasileiro, primeira participação na Libertadores e título da Série B. Mas o jogador quer trilhar novos caminhos na carreira e se torna preocupação para a diretoria.

“No início do ano passado fui conversar com o empresário dele (…). O empresário garantiu que ele ficaria no América em 2021, e que agora em 2022 ele tentaria uma venda do jogador para fora”, revelou Euler Araújo, homem forte do futebol do América, em entrevista ao canal Decadentes.

Zé Ricardo tem vínculo com o América até o fim deste ano, e em junho poderá assinar um pré-contrato com outro clube, como ocorreu com o atacante Ademir . Por isso, a diretoria tem agido com cautela quanto ao futuro do jogador. “A gente tem que ter esse cuidado. A minha vontade pessoal é renovar com o Zé por mais um ano. Esticar o contrato dele até 2023”, destacou.

“Oficialmente, temos só um clube do futebol brasileiro interessado no Zé Ricardo, e a proposta que veio não nos atende do ponto de vista financeiro”, explicou Euler. Lisca revelou que, em 2020, o volante foi alvo de clubes brasileiros. À época, o Palmeiras fez proposta oficial, e o Grêmio apenas demonstrou interesse. Porém, Marcus Salum não deixou que as trativas fossem à frente.

Agora, o clube espera alinhar as expectativas com as do jogador, que se reapresenta para a pré-temporada na próxima segunda-feira (10). “Vamos ouvir a proposta oficial que tem desse clube pelo Zé, e se achar que é um valor que compense, vamos vender. Se não, vamos chamar o empresário para esticar o contrato”, afirmou.

O jogador nunca saiu do CT Lanna Drumond, nem por empréstimo. E aos 26 anos, espera, segundo o dirigente, conquistar sua independência financeira “O Zé é um cara que gosta do América, identificado com o clube. É um jogador que está com 26 anos, e quer conseguir uma independência financeira. Mas se essa proposta não vier, ele tem a segurança de fazer mais um ano no América”, concluiu.

Em todos estes anos pelo América, Zé Ricardo atuou em 180 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Última temporada

Zé Ricardo não foi um dos destaques da temporada histórica do América. Em 2021, o jogador sofreu com lesão, e não era um dos favoritos de Vagner Mancini no meio-campo. Antes titular com Lisca, o volante atuou em 30 jogos dos 57 disputados pelo time na temporada; foram 18 como titular e 12 no decorrer das partidas. Marcou um gol, na vitória do América por 2 a 0 sobre o Coimbra, na 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

Fonte: O Tempo