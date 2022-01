Asfalto cede na Alfredo Camarate, em BH, e avenida é interditada na Pampulha

A avenida Alfredo Camarate, no bairro São Luiz, região da Pampulha, foi interditada no início da tarde deste sábado (8), após o asfalto ceder, causando uma cratera na via, no sentido centro.

O local é próximo ao Centro de Treinamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e dá acesso à lagoa da Pampulha.

A Defesa Civil foi acionada. A interdição foi feita pela BHTrans.

Em vídeo enviado a O Tempo, uma moradora da região mostrou os estragos causados no local.

“Eu não vi esse buraco e quase caí. Um perigo. Minha sorte foi que um motoqueiro tinha acabado de descer da moto para colocar folhagens (para sinalização)”, contou a leitora, que se identificou como Fernanda. “Tá um perigo, quem estiver passando por aqui, tome muito cuidado”, acrescentou ela.

Asfalto cede na avenida Alfredo Camarate, perto do Centro de Treinamento da UFMG, na Pampulha. Confira registro: pic.twitter.com/ajqX5UwtJ8 — O Tempo (@otempo) January 8, 2022

De acordo com a BHTrans, a interdição foi iniciada às 15h45, e a via foi totalmente fechada. Até às 16h15 deste sábado (8), não havia previsão de liberação.

⚠️16:00 – Av. Alfredo Camarate totalmente fechada, ainda sem previsão de liberação 👇 pic.twitter.com/f8moNUnpK1 — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 8, 2022

Fonte: O Tempo