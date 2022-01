Betim: córrego Bandeirinhas sai da calha, e pessoas são removidas

Equipes da Defesa Civil de Betim atuam, desde o início da noite desta sexta-feira (7), na retirada de famílias de residências situadas no Citrolândia, às margens do córrego Bandeirinhas, que faz parte da bacia do rio Paraopeba e saiu da calha devido às fortes chuvas registradas na região, sobretudo na cidade vizinha de Brumadinho, vindo a alagar a rua da Pedreira. Até o momento, seis famílias da via foram conduzidas para a casa de partes, cinco em Betim e uma em Igarapé.

“Quando o rio Paraopeba sobe seu nível até determinando ponto, impede a vazão do córrego Bandeirinhas, provocando a saída de sua calha”, explicou o tenente-coronel Walfrido Lopes, superintendente da Defesa Civil de Betim

“Num primeiro momento, apenas essas famílias corriam risco. A previsão é que permaneçam para onde foram pelo menos pelos próximos cinco dias porque as previsões indicam chuva intensa durante três dias na cidade e chuvas nas cidades vizinhas também”, acrescentou o chefe da pasta municipal.

A Defesa Civil e outros órgãos da prefeitura auxiliaram as famílias no transporte dos móveis e na condução para as casas de parentes.

Ainda de acordo com o tenente-coronel, as equipes vão monitorar, durante a madrugada e este sábado (8), a região. “Embora não estivesse chovendo forte no bairro, chove muito em Brumadinho. Isso pode aumentar ainda mais o volume das águas do rio Paraopeba, afetando o córrego Bandeirinhas”, completou.

Diante de qualquer emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199.

