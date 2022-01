BR-040, em Nova Lima: Vídeo mostra momento em que lama arrasta carros

Um caminhoneiro que passava pela BR-040, em Nova Lima, na região metropolitana, na manhã deste sábado (8), após o transbordamento de um dique em uma das barragens da empresa Vallourec, na região do Alphaville, conseguiu gravar o momento exato em que a pista foi tomada pela lama.

Em uma das gravações é possível ver uma caminhonete sendo arrastada na via.

Imagens impressionantes registradas na BR-040, em Nova Lima, e enviadas por leitores a O TEMPO, mostram o momento em que a água atinge veículos durante o transbordamento na região do Alphaville, onde se situa a barragem Mina de Pau Branco pic.twitter.com/NMJJ5pGv0T — O Tempo (@otempo) January 8, 2022

“Oia, oia oia. Vai tomar conta do caminhão. O que é isso que aconteceu aqui? Olha a caminhonete indo embora”, diz o caminhoneiro no vídeo. A rodovia está totalmente fechada e há congestionamento no local.

Pelo Twitter, a Via 040, concessionária responsável pela pista informou que não há previsão de liberação do trecho e que equipes fazem a limpeza do local.

Fonte: O Tempo