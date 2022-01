Capitólio: integridade de corpos está comprometida, garante funerária

Responsável pelo plantão das imediações de Capitólio neste sábado (8/1), a Funerária Santa Rita, em Piumhi, também no Sul de Minas Gerais, informou a O TEMPO que a integridade dos corpos da tragédia com as lanchas estão bastante comprometidos. O Corpo de Bombeiros registra, oficialmente, sete mortos e cerca de 20 feridos.

Em conversa com a reportagem, funcionários da funerária disseram que dois carros funerários da Santa Rita se deslocaram ao Instituto Médico-Legal (IML) de Passos, onde os corpos estão.

As famílias não são obrigadas a contratar o serviço, no entanto. Cada carro tem capacidade para transportar quatro corpos.

Também em Piumhi estão dois dos internados do acidente com as lanchas. Outros três estão em Passos e mais quatro em São João da Barra. Todos os hospitais são da Santa Casa.

A unidade da Santa Casa de Capitólio também atendeu 23 pessoas, mas todas liberadas, segundo os bombeiros. A corporação interrompeu os trabalhos na noite deste sábado por conta da falta de visibilidade no local do acidente.

Os bombeiros retomam a operação na manhã deste domingo (9/1). Mergulhadores da corporação estão no local para facilitar a busca pelos desaparecidos.

O acidente aconteceu após parte de um cânion se descolar do paredão rochoso e cair sobre três lanchas.

