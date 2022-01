Capitólio: ‘Meus filhos estão em choque’, diz mãe de pilotos que viram acidente

Uma cidade em luta e incrédula. A noite deste sábado (8) é marcada por ruas vazias em Capitólio, no Sul de Minas, onde parte de um cânion desmoronou sobre lanchas ocupadas por turistas.

Veronice Goulart, de 55 anos, vive parte desse luto dentro de casa. Os filhos dela pilotavam lanchas próximas do local da catástrofe e presenciaram tudo.

“Eles estão em choque. Viram tudo e não quiseram nem conversar comigo hoje. Muito triste. Nunca vimos isso acontecer em Capitólio”, afirma a mulher, que também trabalha com turismo.

Há 7 mortos e 3 pessoas desaparecidas

O Corpo de Bombeiros confirma sete mortes no acidente, além de ao menos três desaparecidos. Os corpos seguiram para o Instituto Médico-Legal de Passos, cidade vizinha de Capitólio.

Na noite deste sábado, a corporação interrompeu os trabalhos por falta de visibilidade. Toda a operação gira em torno do Clube Náutico, nas próximas de Furnas.

Neste domingo (9/1), os trabalhos serão retomados logo pela manhã. Uma equipe da Polícia Civil é aguardada em Passos para auxiliar no trabalho de identificação dos corpos.

Isso porque os corpos resgatados até o momento estão bastante mutilados diante do impacto do cânion sobre as lanchas, conforme O TEMPO mostrou após conversa com a Funerária Santa Rita, responsável pelo plantão da região neste fim de semana.

Fonte: O Tempo