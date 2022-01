Capitólio: turista mineiro viu acidente de perto e relata como tudo aconteceu

“A gente viu ela (rocha) caindo em câmera lenta e as lanchas tentando sair”, conta o mineiro Vitor Carvalho, de 27 anos, que passava as férias com a família na cidade de Capitólio, cenário de uma tragédia neste sábado, 8. Uma rocha se desprendeu do cânion, atingiu quatro embarcações e matou seis pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras 20 ainda estão desaparecidas.

Confira o relato de Vitor sobre o acidente:

O que você viu? Você estava próximo às lanchas que foram atingidas?

Pelo nosso ângulo, parecia que a pedra tinha pego muitas lanchas! A gente viu ela caindo, em câmera lenta, e as lanchas tentando sair. Aí, quando ela bateu na água, veio uma “nuvem de água” e tampou tudo.

Vídeos mostram as pedras se soltando e algumas lanchas ainda permanecendo no local, como foi?

A gente estava saindo dos cânions, brincando com as outras pessoas das lanchas que estavam entrando, aí escutamos um barulho. Eram umas pedras pequenas caindo. Aí já estávamos mais distantes…uns 60 metros. Ficamos olhando. Aí quando a rocha descolou ficamos paralisados, falando: não! Nãoooo! Nãooo! Meu Deus. Aí ela despencou em cima das lanchas.

O impacto foi muito forte?

O cara (piloto da lancha) acelerou com tudo, porque ia dar muita onda. As lanchas estavam vindo na nossa direção aceleradas. Um dos vídeos que está circulando, a gente que fez, na nossa lancha.

Você estava com sua família? Quem estava com você nesse passeio?

Cheguei em Capitolio na quinta-feira, 6. Estava de férias com a família. Nossa lancha tinha eu e minha família. Tinha minha avó, meu primo que fez aniversário hoje, 13 anos.

Falam até o momento em 6 mortes. Vendo de perto, você consegue imaginar que tenha sido mais?

Pela nossa visão, a gente imaginava coisa pior: mais mortes e mais estrago.

Fonte: O Tempo