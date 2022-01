Vídeos impressionantes mostram o momento exato da queda da pedra do canion de Capitólio, no Sul de Minas, sobre três embarcações, neste sábado (8). As primeiras informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que 15 pessoas ficaram feridas.

Em um dos vídeos, turistas em uma lancha se assustam ao perceberem que a pedra vai cair sobre as embarcações. Após as lachas serem atingidas, os autores do vídeo aumentam a velocidade do veículo que estão para se afastarem do local.

Fonte: O Tempo