Chuva em Minas: ‘Evitem viajar’, avisa porta-voz da PRF após bloqueios de vias

O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Aristides Júnior, afirmou que não há segurança nas rodovias de Minas Gerais e desaconselhou que as pessoas viajem. Ele participou de coletiva de imprensa junto a Defesa Civil (CEDEC), a Polícia Militar de Minas Gerais(PMMG) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) para tratar sobre os problemas com as chuvas no Estado.

As principais rodovias do Estado estão interditadas devido a incidentes ocasionados pela chuva. Na manhã deste sábado, a BR 040 foi interditada, após o sistema de drenagem da Mina de Pau Branco, administrada pela Vallourec. A BR-381 também segue interditada, devido ao desabamento de terras em Betim, na região metropolitana. E a BR 262, no sentido Triângulo Mineiro, foi completamente interditada devido a rachaduras na pista na altura da cidade de Córrego Danta.

“Não dá para falar em rota alternativa segura. O que a gente aconselha é não viajar. Estamos em um momento de risco. As principais rotas estão interditadas. Então o que posso dizer é: Evitem viajar. Caso seja necessário, acompanhe todos os canais da PRF sobre os trecho”, alertou Aristides Júnior.

BR-040 segue interditada por tempo indeterminado

Um gabinete de crise foi criado para avaliar os riscos no local do transbordamento da barragem. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a rodovia segue interditada até que técnicos que trabalham no gabinete de risco avaliem os riscos.

“Técnicos da Agência Nacional de Mineração nesse momento avaliam a estabilidade do local. Enquanto não há uma definição quanto a isso, a rodovia segue interditada por tempo indeterminado”, destacou a coordenadora-adjunta da Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Gracielle Rodrigues Santos.

A Prefeitura de Nova Lima vai autuar a Vallourec após a barragem transbordar.

Fonte: O Tempo