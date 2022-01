Corinthians prepara proposta por Diego Costa, que rescindiu com o Galo

Livre no mercado da bola após negociar a rescisão amigável com o Atlético, o centroavante Diego Costa está na mira do Corinthians.

O nome do camisa 9 agrada a cúpula do clube do Parque São Jorge e, embora seus rendimentos anuais estejam na casa dos R$ 16 milhões, o clube alvinegro estuda apresentar uma oferta salarial ao jogador com valores compatíveis aos que foram pagos pelo Galo na última temporada.

O Corinthians ainda não se reuniu com os representantes de Diego Costa para iniciar as negociações, mas está ciente de que o desejo do atleta é retornar à Europa.

Inclusive, o estafe do atleta afirma ter recebido uma proposta da Espanha e sondagens de outros clubes do Velho Continente. No último ano, durante a passagem do atacante por Belo Horizonte, sua família permaneceu em Madri, e o desejo de sua esposa e filhos pode pesar na decisão.

O presidente Duilio Monteiro Alves está ciente do problema e pretende apresentar um projeto a Diego Costa para a disputa da Copa Libertadores.

O Corinthians investiu alto nos últimos meses com as contratações de Paulinho, Willian, Giuliano, Roger Guedes e Renato Augusto e trabalha para retomar o protagonismo no cenário nacional.

O Atlético pagava algo em torno de R$ 1,4 milhão para ter Diego Costa em seu elenco. Os valores são considerados altos para os padrões do futebol brasileiro, mas a diretoria do Corinthians entende que pode oferecer gatilhos contratuais que interessem ao atleta e se aproximar dos valores pagos pelo Galo.

Isto porque, com a rescisão acertada com o Galo, o Timão não teria que desembolsar nada para contratar o jogador. Além disso, a diretoria conta com um parceiro comercial para custear os salários do centroavante.

Há mais de um mês, o Corinthians está no mercado em busca de um camisa 9 de renome para ser a referência de seu sistema ofensivo. O nome de Cavani ainda é o primeiro da lista, mas a demora do uruguaio por uma resposta e o interesse do Manchester United em mantê-lo na Inglaterra dificultam a negociação.

Neste cenário e com Diego Costa livre, o Corinthians pretende fazer uma oferta nos próximos dias.

O clube já consultou seus parceiros comerciais e recebeu um sinal positivo para iniciar as conversas com o centroavante.

