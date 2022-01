Em cinco regionais de BH já choveu mais da metade do esperado para janeiro

O ano começou com muita chuva em Belo Horizonte. Somente na primeira semana de 2022, cinco das nove regionais já registraram mais da metade do volume de precipitações aguardado para todo o mês de janeiro.

A regional Centro-Sul concentra o maior quantitativo de chuvas. De acordo com a Defesa Civil de BH, já foram contabilizados 245,8 milímetros até às 6h deste sábado (8). O número representa 74,7% do estimado para o primeiro mês do ano.

A média climatológica para o mês de janeiro é de 329,1 mm, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Até ontem, a capital contabilizava 169 mm. A atualização do dado vai acontecer ao longo do dia. Na região Leste já choveu, por exemplo, 63% do total estimado. Balanço do órgão municipal aponta que a porcentagem representa 207,6 mm.

Veja o acumulado de chuvas nas demais regionais de Belo Horizonte até às 6h deste sábado:

Barreiro – 191 mm – 58%

Nordeste – 155,0 mm – 47,1%

Noroeste – 189,4 mm – 57,6%

Norte – 140,4 mm – 42,7%

Oeste – 205,2 mm – 62,4%

Pampulha – 145,8 mm – 44,3%

Venda Nova – 137,4 mm – 41,8%

Mais chuva

A meteorologia prevê mais chuvas ao longo deste sábado. A Defesa Civil alerta que o dia será de céu encoberto com pancadas, por vezes fortes, com possibilidades de raios e rajadas de ventos ocasionais. A temperatura mínima foi de 18ºC e a máxima deverá alcançar os 22ºC. A umidade relativa do ar ficará em torno de 85% no período da tarde.

Durante as fortes chuvas, a população é recomendada a evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. Outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores. A Defesa Civil pode ser acionada pelo 199.

