Em ‘museu’ particular, Fábio faz stories agradecendo torcida do Cruzeiro

O goleiro Fábio, que anunciou a rescisão com o Cruzeiro durante a semana, fez um stories nesta sábado (8) nas redes sociais agradecendo à torcida e mostrando a nova decoração de sua casa, com troféus e camisas utilizadas durante os mais de 20 anos de carreira.

Na nova garagem, o goleiro, que passou 17 temporadas no Cruzeiro, emoldurou camisas como a do pai dele, Docão, que era goleiro de um time amador em Nobres-MT, cidade natal de Fábio.

O ídolo do Cruzeiro também mostrou as camisas que vestiu pelo União Bandeirantes-PR, primeira equipe que jogou; do Vasco, por onde foi campeão da Copa João Havelange, em 2000; da Seleção Brasileira; e, claro, do time celeste.

“Aqui a história com o Cruzeirão. As camisas que eu fui campeão, levantei o troféu. 2013, 2014. Copa do Brasil 2000, primeiro título”, diz o goleiro, mostrando os uniformes.

Além das camisas, Fábio também colocou em estantes prêmios que ganhou como jogador, individualmente, e miniaturas dos trófeus vencidos durante toda a carreira, incluindo os dois títulos Brasileiros (2013 e 2014) e as três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018).

O goleiro também mandou um recado para os torcedores do Cruzeiro: “Só ser grato que Deus fez nesses 18 anos. Obrigado por ter participado com vocês dessa história maravilhosa”, disse, nos vídeos.

Fonte: O Tempo