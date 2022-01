Em três dias, chuva deve atingir o previsto para todo o mês em BH

Na capital, a região mais atingida é a Centro-Sul, que já registrou 66% da média esperada para janeiro (329,1 mm). “Estamos com convergência de umidade semelhante com a que provocou chuvas na Bahia. Somente a partir de terça que a chuva vai dar uma reduzida na capital”, explicou a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.

Com a chuva incessante, o alerta de risco geológico, que valia até hoje, está decretado até terça-feira na capital. Há alto risco de saturação do solo, deslizamentos e desabamentos nas regionais Centro-Sul, Noroeste, Leste, Oeste e Barreiro.

Moradores de Belo Horizonte já contabilizam os prejuízos pelos dias seguidos de chuva. Parte da casa do ajudante de marceneiro Alex Alves Nicoline, de 46 anos, desabou no bairro Vila Leonina, na região Oeste, ontem. “Os vizinhos me acordaram com a parede caindo”, relatou ele. Primeiro foi a parede do quarto que caiu. Em seguida, a da sala, em direção ao barranco.

A cozinheira Marluce Balbino de Souza, vizinha da frente, foi quem gritou o morador quando o imóvel começou a desabar. “Eu escutei um barulho: ‘Caiu um reboco! A casa da Alex está caindo’”, contou. Ela descreve que, pouco tempo depois, as paredes vieram abaixo. “Escutei um barulhão, subiu um poeirão, chamei meus meninos e começamos a gritar pelo Alex: ‘saia daí que sua casa vai cair!’”, relembrou a cozinheira.

Alex descreve que, com orientação dos vizinhos, pulou a cerca da moradia e foi para rua com medo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil esteve no local e interditou o imóvel. Alex morava sozinho na casa que herdou da mãe e que foi construída há 50 anos. Sem poder pegar seus pertences, Alex ficou só com a roupa do corpo e documentos.

Ontem, ele ia dormir na casa do irmão e, nos próximos dias, pretendia ir para um abrigo público no bairro São Paulo, até conseguir derrubar tudo e construir outra residência no lote. “Será preciso levantar um muro de arrimo”, disse Alex, que cresceu na casa.