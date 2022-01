Fábio Gomes: ‘A torcida do Galo é sensacional’

O atacante Fábio Gomes, de 24 anos, anunciado pelo Atlético nesta sexta-feira (8), falou sobre a expectativa com a camisa do clube alvinegro. O jogador, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos, destacou o peso da camisa atleticana e elogiou a torcida do Galo.

“Eu sempre gostei de jogar com torcida. Jogar sem torcida é meio ruim. Então, a torcida do Galo é sensacional. Espero sempre dar alegria e felicidade para eles”, disse, em entrevista à TV Galo.

Fábio Gomes também falou sobre a sua expectativa para este ano. O atleta veio logo após a confirmação da saída de Diego Costa, que rescindiu o contrato com o clube também nesta sexta-feira.

“A expectativa é a melhor. Sabemos que é uma camisa que pesa, é um time grande. Eu tive sempre um sonho de jogar em time grande, e a expectativa é a melhor”, declarou Gomes, que fez sete gols em 31 partidas pelo New York Red Bulls.

Para o ataque, o Galo também contratou o atacante Ademir, destaque do América no Brasileiro do ano passado..

🐔🎤 Com a palavra: Fábio Gomes, o novo reforço para o ataque Atleticano! ⚽🏴🏳️ 🎥 #TVGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/z4KuVv7TXK — Atlético 😷 (@Atletico) January 8, 2022

Fonte: O Tempo