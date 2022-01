Galo: Dudamel pretende contar com Savarino na Colômbia

O técnico venezuelano Rafael Dudamel, que teve uma passagem abaixo das expectativas no Atlético, em 2020, atualmente comanda do Deportivo Cali, da Colômbia, e sonha em ter um conterrâneo como reforço nesta temporada: o atacante Jefferson Savarino, jogador indicado por ele mesmo ao Galo há dois anos.

De acordo com o jornalista venezuelano Alejandro Liporatti, Dudamel gostaria de contar com Savarino para a disputa da Copa Libertadores. O Deportivo Cali foi campeão colombiano e vai jogar a fase de grupos da competição continental. As especulações dão conta de que Dudamel pretende um empréstimo de Savarino por uma temporada, com opção de compra.

O nome de Savarino está ligado a possíveis transações há algum tempo, especialmente depois da confirmação da contratação de Ademir, ex-América, que também joga pelos lados do campo. Savarino já foi titular absoluto no Galo, mas perdeu espaço no decorrer de 2021, apesar de ser sempre efetivo quando acionado.

Fonte: O Tempo