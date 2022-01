Galo e Cruzeiro se manifestam em relação ao acidente em Capitólio

Atlético e Cruzeiro se pronunciaram neste sábado (8) após o trágico acidente em Capitólio, no Sul de Minas, onde quatro embarcações foram atingidas pela queda de uma pedra em um cânion na cidade, um dos pontos turísticos mais procurados de Minas Gerais. Até o início da noite deste sábado, foram confirmadas seis mortes e 20 pessoas estavam desaparecidas.

“Nos solidarizamos com as vítimas do acidente ocorrido no município de Capitólio, em Minas Gerais. Desejamos força à família e amigos de todos os envolvidos!”, escreveu o Cruzeiro em uma nota publicada em sua conta no Twitter.

Também em uma publicação no Twitter, o Atlético declarou: “O Galo lamenta profundamente a tragédia ocorrida hoje, no Lago de Furnas, onde um deslizamento de rocha atingiu embarcações. A Família Atleticana se solidariza aos familiares das vítimas e está em oração pelos feridos e desaparecidos! Força!”

Fonte: O Tempo