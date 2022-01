Galo feminino contrata atacante Luana Spindler

A equipe feminina do Atlético acertou neste sábado (8) mais um reforço para o ataque. As Vingadoraas confirmaram a contratação de Luana Spindler, que defendia o Minas Brasília. A jogadora tem uma boa experiência internacional e já defendeu o Hangzhou Greentown (China) e o UDG Tenerife (Espanha), entre outros clubes de vários países (confira lista abaixo).

No futebol brasileiro, Spindler defendeu o próprio Atlético, em 2012, o Internacional e clubes de várias partes do país. A atacante tem 30 anos e, na disputa do Campeonato do Distrito Federal de 2021, fez 14 gols em 11 jogos.

Gaúcha de Cachoeirinha, Spindler tem os seguintes títulos no currículo: :

2020: Campeonato Gaúcho (2009, 2014, 2019 e 2020), além do Campeonato Húngaro, em 2018.

Confira os clubes que a atacante já defendeu: Juventude (2006/08), São Bernardo (2009), São José (2010/11), Atlético (2012), Hangzhou Greentown, da China (2012 e 2017), Rio Preto (2013), Avaí Kindermann (2015), Francana (2016), Vitória das Tabocas (2016), Tenerife, da Espanha (2017), 3B da Amazônia (2018) Ferencváros, da Hungria (2018/19), Internacional (2019/20) e Tacuense/Minas Brasília (2021)

