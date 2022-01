Galo Futebol Feminino anuncia atacante colombiana Yisela Cuesta

A atacante Yisela Cuesta, da seleção colombiana, foi anunciada neste sábado (8) como o novo reforço das Vingadoras para a temporada de 2022.

Yisela, que disputou a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015 pela seleção do seu país, assinou contrato até dezembro de 2022.

A atacante estava no Santa Fé, da Colômbia. Com o clube, ela foi vice-campeã da Copa Libertadores do ano passado.

Yisela tem 30 anos e tem passagens de destaque por clubes do futebol colombiano, com o Júnior Barranquilla e o Independiente Medellín.

🇨🇴 Yisela Cuesta é novo reforço das #Vingadoras! 🤝 Com passagem nos maiores clubes da Colômbia, a atacante é o novo reforço do Galo. A atleta tem no currículo, atuações de destaque na Seleção principal colombiana, pela qual disputou a Copa do Mundo 2015: https://t.co/2OiCqoiFM3 pic.twitter.com/Sen0uJe5Sw — Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) January 8, 2022

Fonte: O Tempo