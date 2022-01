Galo: Godín será jogador do Atlético, crava TV espanhola

O zagueiro uruguaio Diego Godín deve mesmo ser o próximo reforço do Atlético. E com um contrato por duas temporadas, sendo que o segundo ano é opcional. É o que garante a ESPN da Espanha. O Galo ainda não confirmou a contratação do jogador, que deve deixar oficialmente o Cagliari, da Itália, nos próximos dias.

Godín fez apenas 12 partidas com a camisa do time italiano, que hoje luta contra o rebaixamento e está no Z-3 da Serie A, a primeira divisão do país. O Cagliari é o segundo time da Itália defendido por Godín, que passou a temporada 2019/20 na Internazionale, depois de vários anos de sucesso no Atlético de Madrid.

O uruguaio vai completar 36 anos no próximo mês de fevereiro e seria o substituto de Junior Alonso, negociado com o Krasnodar, da Rússia, por oito milhões de euros. O paraguaio, inclusive, era o capitão do Galo campeão brasileiro de 2021.

Desde 2005, Godín defende a seleção do seu país e esteve presente nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Pelo Uruguai, foi semifinalista da Copa de 2010, na África do Sul, e campeão da Copa América de 2011.

Segundo o jornalista Moisés Llorens, da ESPN Espanhola, o Galo venceu a concorrência de outros clubes europeus, como o Valencia, além do America, do México.

