Galo perde para o Linense e vai enfrentar o Mirassol na Copa São Paulo

O Atlético perdeu neste sábado (8) para o Linense, por 1 a 0, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, em partida que definiria o primeiro colocado do grupo 4. O gol foi marcado por Luan e o jogo foi disputado no estádio Gilbertão, em Lins. O Galo já entrou em campo classificado. Com a derrota, o Atlético já sabe que vai enfrentar o Mirassol na segunda fase, em partida que ainda não tem data nem horário definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Nos dois primeiros jogos dessa fase de grupos, o Galo já tinha vencido o Aliança e o Andirá, mesmo com um surto de covid no grupo, o que levou o time do técnico Marcos Valadares a ter 12 desfalques.

O Atlético luta pelo seu quarto título da Copa São Paulo. O Galo foi campeão em 1975, 1976 e 1983, quando venceu Ponte Preta, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto nas finais, respectivamente. Em 1980, perdeu a decisão para o Internacional.

Fonte: O Tempo