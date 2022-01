Galo: volante Otávio deve chegar no meio do ano

Um dos jogadores especulados nos últimos dias para reforçar o Atlético em 2022 pode chegar ao clube no meio do ano. Se trata do volante Otávio, de 27 anos, que no momento defende o Bordeuax, da França. Como tem contrato com o clube francês, que se encerra no fim desta temporada europeia, o atleta pode assinar um pré-contrato com o Galo e se incorporar ao elenco a partir de julho.

O Atlético ainda não anunciou oficialmente a contratação ou a assinatura do pré-contrato com o jogador, que foi revelado pelo Athletico-PR e foi para o futebol francês em 2017. Como se trata de um encerramento de contrato, o Galo não desembolsaria qualquer quantia para esta contratação.

Até o momento, Otávio disputou 13 jogos na Ligue 1, a primeira divisão francesa, e não marcou nenhum gol. A temporada em que mais entrou em campo pelo time francês foi em 2018/19, quando fez 33 jogos pela Ligue 1 e outros três jogos pela Copa da Liga Francesa.

De acordo com o portal Superesportes, o jogador já está acertado com o Atlético. O Super.FC entrou em contato com o Galo para confirmar a informação, mas até a publicação desta matéria, não teve retorno.

Fonte: O Tempo