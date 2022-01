Giannis brilha e Bucks derrota o Nets de Kevin Durant em Nova York

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton e Bobby Portis tiveram uma noite inspirada na sexta-feira (7) e comandaram a vitória por 121 a 109 do Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets, em jogo entre dois times do top 3 da Conferência Leste da NBA. Os Bucks, apesar da vitória, estão em terceiro lugar, logo atrás do Nets, que ocupam a segunda colocação.

O trio de astros do atual campeão deu um show em Nova York. Principal nome da partida, Antetokounmpo fez 31 pontos, pegou três rebotes e deu seis assistências, ajudado por Middleton, autor de 20 pontos, e Portis, que marcou 25, 20 ainda na primeira metade do jogo.

O resultado encerrou uma série de duas derrotas dos Bucks, que não contaram com Antetokounmpo no revés por 117 a 111 para o Toronto Raptors, na última quarta-feira (5). O grego estava se recuperando de uma doença não relacionada à Covid-19.

Nesta sexta-feira, quem ficou de fora foi o técnico Mike Budenholzer e o armador Jrue Holiday, ambos barrados pelos protocolos de saúde. “Apesar disso, no fim do dia, estamos prontos para dar um passo à frente”, disse Antetokounmpo sobre as baixas recorrentes.

Do lado dos Nets, o destaque foi Kevin Durant, com 29 pontos. Kyrie Irving, que fez sua estreia na temporada durante a vitória sobre o Indiana Pacers, na quarta, não esteve em quadra porque não se vacinou contra a Covid-19.

O jogador não pode jogar em Nova York, casa do seu próprio time, pois o governo local proíbe que pessoas não vacinadas pratiquem esportes em locais fechados.

“Temos que lidar com o que estamos vivendo. Nos jogos em casa, temos que encontrar caminhos, e até nos jogos fora de casa. Ter Irving na estrada com a gente não significa que vai ser fácil para nós”, disse James Harden, autor de 16 pontos na derrota para o Milwaukee Bucks.

OUTROS JOGOS

Acima tanto dos Nets quanto dos Bucks, o líder do Leste, Chicago Bulls, fez a lição de casa para não se deixar ameaçar e venceu o Washington Wizards, nono colocado da Conferência, por 130 a 122. Nikola Vucevic liderou a vitória ao marcar 16 pontos, pegar 14 rebotes e dar sete assistências. Zach LaVine, com 27 pontos, também se destacou.

Outro nome que destoou na rodada foi a estrela LeBron James, autor de 32 pontos, oito rebotes e nove assistências na vitória por 134 a 118 do Los Angeles Lakers sobre o Atlanta Hawks. Os Lakers estão na sexta colocação da Conferência Oeste, enquanto os Hawks ocupam o 12º lugar na Leste.

Veja os resultados da noite de sexta-feira e da madrugada de sábado:

Philadelphia 76ers 119 x 100 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 109 x 121 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 122 x 108 Utah Jazz

Washington Wizards 122 x 130 Chicago Bulls

Houston Rockets 106 x 130 Dallas Mavericks

Oklahoma CIty Thunder 105 x 135 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 121 x 11 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 134 x 118 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 101 x 114 Cleveland Cavaliers

Fonte: O Tempo