Investigado por ligação com o PCC é morto com 27 tiros no Barreiro, em BH

Um homem de 36 anos, que é investigado pela Polícia Civil por possível ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), foi morto com 27 tiros na noite desta sexta-feira (7), no bairro Araguaia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Testemunhas disseram que Joabe Gileade Gonçalves trabalhava como olheiro do tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores da região contaram que homens em um veículo Uno Way prata passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Quatro dos 27 projéteis eram de arma .45, armamento de grosso calibre e extremamente letal.

Procurados, familiares do homem admitiram que ele não estava trabalhando e que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Recentemente, os parentes disseram que precisaram pagar duas dívidas de Joabe no valor de R$ 2 mil cada com traficantes. Na casa da vítima os militares encontraram porções de crack e pinos vazios utilizados na armazenagem de cocaína.

Os policiais fizeram um rastreamento na região, mas nenhum suspeito de envolvimento no crime foi encontrado. A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

PCC

A ficha criminal de Joabe é composta por alguns boletins de ocorrência registrados por conta do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Em um, registrado em 2010, aponta que o homem foi preso no mesmo local onde acabou morrendo na noite desta sexta-feira.

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ele também chegou a ser preso por porte ilegal de arma de fogo. O mesmo delegado da investigação apontou que ele também era investigado por crimes ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção de São Paulo, mas que possui membros espalhados pelo país.

A ocorrência foi encerrada na 2ª Delegacia de Homicídios.

