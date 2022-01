Jori acredita que América vai fazer temporada ainda melhor neste ano

O goleiro Jori está otimista para a 2022. De acordo com o atleta, o ano será corrido, com pouco tempo para treinamentos, com as participações do Coelho na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e no Campeonato Mineiro. No entanto, ele não esconde a confiança e diz que o time está preparado para alçar voos ainda maiores este ano.

“É jogo atrás de jogo, praticamente não vai dar para recuperar direito, para treinar direito. Temos que preparar bem nesta pré-temporada, porque quando começar vai ser muito difícil. São muitos jogos. Então, vai ser uma temporada muito complicada, muito difícil. Mas tenho certeza que vamos fazer uma temporada excelente, melhor que a temporada do ano passado e vamos conquistar todos os nossos objetivos”, disse o atleta, em entrevista à TV Coelho.

Segundo ele, a união do grupo, que ele considera uma família, foi fundamental para o Coelho chegar à Copa Libertadores, terminando o Brasileirão na oitava posição.

Jori afirmou que essa coesão levou o time à melhor temporada da história alviverde.

“Ano passado a gente se uniu ainda mais, acreditou no trabalho de todo treinador que passou por aqui e acreditamos em nós mesmos, porque, para alcançar o que a gente alcançou, temos que acreditar em nós primeiro e no trabalho do treinador e da comissão. O que fez a diferença foi nossa união e nossa vontade”, acrescentou o atleta de 25 anos.

Jori atuou em três partidas no Brasileirão do ano passado, substituindo o titular Matheus Cavichioli.

O América estreia no Campeonato Mineiro no próximo dia 26 de janeiro, contra a Caldense, em Poços de Caldas. Já a primeira partida do clube na Libertadores será em 26 de fevereiro, contra o Guarani-PAR, em Belo Horizonte.

Fonte: O Tempo