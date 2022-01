Marinha vai abrir inquérito para apurar acidente em Capitólio

A Marinha do Brasil vai abrir um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente em Capitólio na manhã deste sábado (08), quando um talude se desprendeu de um cânion e atingiu lanchas que navegavam na região.

Em nota, o órgão disse ter tomado conhecimento do acidente no fim da manhã. “A DelFurnas deslocou imediatamente equipes de busca e salvamento para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente”, disse. A Marinha citou ter ajudado a levar as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia, mas não citou número de feridos deslocados.

Fonte: O Tempo