Minas Tênis Clube adia partidas após Covid nas equipes feminina e masculina

O Minas Tênis Clube informou nesta sábado (8) que oito atletas, tanto do Itambé/Minas (feminino) quanto do Fiat/Gerdau/Minas (masculino), testaram positivo para Covid-19 após realizarem os exames periódicos.

O clube não divulgou o nome dos jogadores, mas disse que tratam de cinco membros da equipe masculina e três membros da equipe feminina.

Com isso, as duas próximas partidas do Fiat/Gerdau/Minas, contra o Vedacit/Guarulhos, pela Superliga, que seria realizada neste domingo (9), e outra pela Copa do Brasil, contra o Funvic Natal, prevista para o dia 12, foram adiadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

O jogo da Superliga não tem data definida ainda, mas a partida contra o Funvic Natal foi marcada para 19 de janeiro, às 19h, na Arena Minas.

Já a partida do Itambé/Minas contra o Valinhos, que seria nesta sexta (7), também foi adiada por casos positivos na equipe paulista.

O Minas Tênis Clube também informou que os torcedores que compraram ingressos para o confronto entre Fiat/Gerdau/Minas e Vedacit/Guarulhos devem pedir o reembolso pelo site do Eventim.

