A chuva constante que cai sobre Belo Horizonte neste sábado (8) causou tranbordamentos, alagamento e bloqueio de vias. Na avenida Teresa Cristina, na altura do bairro Vila São Paulo, na região Oeste de Belo Horizonte, o ribeirão arrudas transbordou bem no encontro com o córrego Ferrugem.

Gravações feitas por moradores da região mostram a via completamente tomada pela água.

Ribeirão Arrudas transborda e moradores ficam ilhados na Teresa Cristina, em BH pic.twitter.com/u4D3VwwS1K — O Tempo (@otempo) January 8, 2022

Minutos antes do tranbordamento, a Defesa Civil de Belo Horizonte já havia bloqueado a via por conta do nível do ribeirão ter subido rapidamente.

Córrego Jatobá

A Defesa Civil confirmou que o córrego Jatobá, nas avenidas do Canal e Senador Levindo Coelho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, transbordou. A rua VóVó Maria, que também fica nas imediações do córrego Jatobá também foi interditada por volta de 14h.

Fonte: O Tempo