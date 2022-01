Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pedras se soltando do paredão que atingiu as lanchas em Capitólio, no Sul de Minas, neste sábado, 8. Agumas pessoas perceberam que o acidente poderia acontecer e alertaram turistas de outras embarcações que estavam no local.

“Aquele pedaço ali vai cair. Sai daí. Está caindo muita pedra”, gritava quem estava em outra lancha.

Até o momento (19h), o Corpo de Bombeiros confirmou seis óbitos, além de 20 desaparecidos.

Confira o registro:

Fonte: O Tempo