“Tem 7 horas que aguardo atendimento”: usuários reclamam de demora em UPA

A demora é unânime para os usuários que buscam atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Barreiro, em Belo Horizonte, neste sábado (8). A reportagem de O Tempo visitou o espaço e conversou com alguns pacientes que aguardavam a consulta médica. Teve gente que estava a sete horas aguardando pela consulta.

A cabeleireira Edileia Soares, 34, buscava atendimento para a filha de 3 anos. “Ela está com muita tosse, dores nas costas e na cabeça. Fiquei preocupada dela estar com gripe e resolvi trazê-la”, conta.

O que ela não esperava era ter que aguardar tanto. “Está demorando demais o atendimento. Me disseram que teria que esperar entre quatro e cinco para ela ser chamada. É um absurdo a demora, mas não tem muito o que fazer, pois só tem uma médica para atender”, lamenta.

A paciência do motorista Claricélio Duarte, 51, teve que ser redobrada diante da espera para a filha para ser atendida. “Quase duas horas esperando minha filha ser chamada. A dor dela só está aumentando. Ela caiu e machucou o braço. Viemos buscar atendimento só que estamos tendo que ter muita paciência”.

“Indignação”

As dores pelo corpo possivelmente provocadas pela gripe fizeram Danilo Pires, 29, faltar ao serviço neste sábado. Ele comenta estar com febre, além de apresentar dores pelo corpo, na cabeça e coriza. “Estou torcendo para ser atendido rápido, medicado e poder voltar a trabalhar”.

A auxiliar de serviços gerais Adriana Nascimento, 30, chegou às 6h em busca de atendimento. Quando conversou com a reportagem já estava aguardando a quase sete horas e nada de ser chamada pela equipe médica.

“O sentimento é de indignação. A gente passa mal e nem atendido é. Queria estar na minha casa, só estou aqui porque realmente preciso do atendimento”, diz. Ela queixava dores na cabeça, vômito, febre e enjoo. “Não estava aguentando andar de tanta dor. A vontade que dá é de quebrar tudo”, desabafou.

O que diz a PBH

Procurada pela reportagem, a PBH (Prefeitura de Belo Horizonte) informou que a UPA Barreiro está funcionando neste sábado com os seguintes profissionais:

– 5 clínicos

– 1 pediatra

– 1 ortopedista

– 1 cirurgião

O Executivo municipal esclareceu ainda que 24 pessoas aguardavam para ser atendidas por volta das 15h20. “A maioria classificadas como não urgente (verde)”.

Com relação ao tempo de espera, “varia de acordo com a gravidade do caso”. “Diante do aumento de procura por atendimento e reflexos na taxa de ocupação de leitos, a prefeitura tem atuado para garantir a assistência à população”, afirma em trecho da nota encaminhada.

A PBH ainda disse que “mantém ativo um banco de currículos para contratação imediata de médicos”. “Mesmo com todos os esforços, como contratações emergencias, extensão de jornada e chamamentos, o déficit de médicos na SMSA ainda é de cerca de 390 profissionais”, ressaltou.

Matéria atualizada às 15h55

Fonte: O Tempo