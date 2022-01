Bombeiros realizam buscas no local – três pessoas estão desaparecidas | Foto: Bombeiros/MG

Capitólio, Minas Gerais. Subiu para 7 o número de mortos em acidente na cidade de Capitólio neste sábado, 8. O Corpo de Bombeiros de Minas também atualizou o número de pessoas desaparecidas: caiu de 20 para 3. Um rocha de um cânion caiu sobre embarcações.

Veja:

“A modificação se dá em decorrência da própria característica do acidente, muitas pessoas foram socorridas por embarcações que estavam na região e foram levadas por meios próprios para unidades hospitalares. Assim sendo, inicialmente elas foram classificadas como desaparecidas, mas ao longo do dia, graças a força-tarefa, foi possível fazer o contato com as vítimas”, explicou a corporação em nota.

Portanto, da estimativa inicial de 20 desaparecidos, 7 foram de vítimas fatais, 10 pessoas foram localizadas por telefone e 3 pessoas permanecem desaparecidas.

Resgate

Com o impacto da queda da rocha, várias pessoas foram arremessadas nas águas. O socorro a elas também foi prestado por lanchas e barcos que estavam na região. As vítimas foram levadas aos hospitais por anônimos durante o passar das horas.

Também participam da força-tarefa membros da Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e Marinha do Brasil.

Por falta de visibilidade no local do acidente, o Corpo de Bombeiros interrompeu os trabalhos de buscas na noite deste sábado. As operações de mergulhadores serão retomadas pela manhã deste domingo, 9.

Força-tarefa para identificação de vítimas

A Polícia Civil montou uma força-tarefa para identificar as vítimas do acidente. Como a tragédia aconteceu num momento de lazer, grande parte das pessoas estavam sem o documento de identidade. Será analisada a digital de cada uma delas.

Fonte: O Tempo