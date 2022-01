Uberaba anuncia interesse em contratar goleiro Fábio para o Módulo II

O Uberaba Sport Club anunciou nesta sexta-feira (7) a intenção de contar com o goleiro Fábio, ex-Cruzeiro, para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro deste ano.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, o grupo gestor do time do Triângulo Mineiro informou que entrará em contato com o empresário de Fábio na semana que vem.

Na última quarta-feira (5), Fábio anunciou a rescisão com o Cruzeiro, após 17 anos defendendo o clube. A decisão, também comunicada pelo clube celeste, foi tomada pela nova gestão da SAF Cruzeiro, cujo dono é o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

Em 2021, o Uberaba foi campeão da Segunda Divisão do Mineiro, que, apesar do nome, é a terceira divisão do Campeonato Mineiro. O Módulo II, esta, sim, a segunda divisão, tem início marcado para março de 2022.

Leia a nota do Uberaba:

O Grupo Gestor informa que possui interesse na contratação do goleiro Fábio, para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro.

O Clube informa, também, que na semana que vem entrará em contato com o empresário do atleta.

Fabio é bicampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil e possui nove títulos do Campeonato Mineiro, pelo Cruzeiro. Na Seleção Brasileira foi campeão da Copa América em 2004.

Nossa marca é respeito pela história.

Fonte: O Tempo