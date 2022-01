Arsenal decepciona e é eliminado da Copa da Inglaterra por time da 2ª divisão

Lutando para ficar da zona da Liga dos Campeões no Campeonato Inglês, o Arsenal sofreu um baque neste domingo ao ser eliminado da Copa da Inglaterra com derrota diante do modesto Nottingham, da segunda divisão, pelo placar de 1 a 0.

Curiosamente, na última visita do Arsenal ao City Ground, em 2018, a equipe também acabou sendo eliminada da Copa da Inglaterra. Na ocasião, perdeu para o Nottingham por 4 a 2. O modesto clube inglês repetiu a façanha para se tornar o ‘carrasco’ dos Gunners.

O Arsenal entrou em campo com o time quase completo, com uniforme branco, devido uma campanha contra a morte de jovens no Reino Unido, mas acabou fazendo uma partida apática e acabou eliminado.

Apesar de não ter uma grande apresentação, o Arsenal chegou a criar boas oportunidades, principalmente nos minutos finais do primeiro tempo. Nketiah e Rob Holding tiveram chances de tirar o zero do placar, mas não acertaram o alvo.

No segundo tempo, o Nottingham começou a gostar do jogo e pressionou o Arsenal. Aos 38 minutos, a tática deu resultado. Ryan Yates fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Grabban, que mandou para o fundo das redes. Em vantagem, o time mandante se fechou para confirmar a classificação, assim como fez em 2018.

Dos times da primeira divisão que estiveram em campo neste domingo, o Wolverhampton venceu o Sheffield por 3 a 0, enquanto o West Ham fez 2 a 0 no duelo com o Leeds United do brasileiro Raphinha. Já o Tottenham avançou ao fazer 3 a 1 no Morecambe. Já o Norwich, lanterna do Campeonato Inglês, bateu o Charlton por 1 a 0.

Fonte: O Tempo