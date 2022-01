Botafogo vence Taubaté e avança na Copinha

O Botafogo avançou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após derrotar o Taubaté por 2 a 0, neste domingo (9) no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. A classificação teve um significado especial para o Alvinegro, que entrou em campo muito desfalcado após um surto do novo coronavírus (covid-19).

Após derrotar a equipe da casa, o time de General Severiano terminou a primeira fase da Copinha na liderança do Grupo 14 com 6 pontos.

A vitória do Botafogo começou a ser construída aos 38 minutos do primeiro tempo, com Raí. Já no finalzinho da etapa final Raí voltou a aparecer, mas ao cruzar para Maranhão finalizar de cabeça.

