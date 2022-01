Botafogo vence Taubaté e avança na Copinha como primeiro do grupo

O Botafogo confirmou a vaga para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior (a Copinha) ao vencer o Taubaté por 2 a 0. O resultado coloca o time carioca na primeira colocação do Grupo 14, com seis pontos.

Apesar do resultado, o time paulista também avança, mas na segunda posição, com quatro pontos.

Vale destacar que o Botafogo corria risco de ser eliminado ainda neste domingo. Uma derrota, por qualquer resultado, teria deixado o clube na terceira posição, atrás da Aparecidense, que venceu o Petrolina por 3 a 2.

Com uma situação mais confortável no grupo, o Taubaté começou a partida mais leve e criou as melhores chances na primeira metade da etapa inicial. O time usava a velocidade pelos lados como válvula de escape para conseguir superar a defesa adversária.

Aos 17 minutos os mandantes ficaram bem próximos de abrir o marcador com Sapata. O garoto aproveitou passe de Patto, tirou a marcação da jogada e finalizou forte, sendo que o gol só não saiu pela excelente defesa do goleiro Maurício.

Porém quem de fato conseguiu abrir o marcador foi o Botafogo. Aos 38 minutos Raí aproveitou um bom passe de Kauê e, após o domínio eficiente, bateu com categoria no canto da meta defendida por João Pedro.

O segundo tempo foi todo do Taubaté, que aumentou ainda mais a intensidade para tentar chegar ao empate e garantir a classificação na liderança do grupo. O goleiro Maurício se mantinha seguro e fez boas defesas ao longo da segunda etapa para garantir o triunfo do Botafogo.

Nos minutos finais, aos 44, o clube carioca ampliou a vantagem. O camisa 7 Maranhão aproveitou cruzamento pela esquerda e cabeceou para baixo, colocando ponto final no jogo deste fim de semana.

