Capitólio: Bombeiros encontram corpo da oitava vítima da tragédia no Sul de MG

O corpo da oitava vítima da queda de uma grande pedra dos cânions de Capitólio, no Sul de Minas, sobre pelo menos três embarcações foi encontrado por militares do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (9). Trata-se de um homem que ainda não foi identificado. Duas pessoas ainda estão desaparecidas.

“A nossa primeira equipe de busca localizou mais um corpo. Esse corpo foi encontrado submerso, inteiro e já trazido para a região do posto de comando. A Polícia Civil passa agora a fazer os trabalhos de identificação. Neste momento nós contamos com oito óbitos já confirmados e carecemos ainda de localizar duas vítimas em princípio que ainda estão desaparecidas”, explicou o major Rodrigo Castro do Corpo de Bombeiros.

Os trabalhos de busca foram retomados por volta das 5h. A corporação informou que cerca de 50 militares estão atuando na área. Onze mergulhadores também participam da operação. Além disso, 7 viaturas, 4 lanchas e 3 motos subaquáticas estão sendo utilizadas pelos militares.

“A operação permanece integrada envolvendo esforços do Corpo de Bombeiros, mas também da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defesa Civil e também da Marinha do Brasil. Uma operação que conta com mais de 50 militares na área de busca, área que foi delimitada ontem”, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Aihara.

Identificação das vítimas

A Polícia Civil informou que montou uma força-tarefa no Sul de Minas para agilizar a identificação das vítimas da tragédia. Um coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre os trabalhos está marcada para ocorrer no fim da manhã deste domingo, na Delegacia Regional de Polícia Civil de Passos, também no Sul de Minas.

