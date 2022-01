Corinthians libera e Ederson assina com o Fortaleza até o fim de 2022

O volante Ederson assino neste domingo (9) a renovação do empréstimo com o Fortaleza até o fim de dezembro de 2022 – ano em que o clube disputa a Copa Libertadores. O interesse do Corinthians, detentor dos direitos do meio-campista, era vender o jogador, mas como as propostas não chegaram, a diretoria alvinegra entendeu que seria mais vantajoso mantê-lo no Leão do Pici.

No novo contrato, o Corinthians costurou uma cláusula liberatória, que permite a venda imediata do atleta caso apareça uma proposta do exterior. O Fortaleza tem a opção de compra ao fim do vínculo, mas os valores são mantidos em sigilo. A informação foi divulgada pelo portal ‘GE’ e confirmada pela reportagem.

O jogador foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro da temporada passada e chegou a despertar o interesse do Newcastle, da Inglaterra. A princípio, como o clube cearense não tinha dinheiro em caixa para comprá-lo do Corinthians, Ederson retornaria ao CT Joaquim Grava.

Com um elenco repleto de meio-campistas, o clube do Parque São Jorge entendeu que o melhor caminho seria negociar o atleta nesta janela de transferências. Afinal, o Corinthians atravessa grave crise financeira e precisa de dinheiro para manter as contas em dia. As propostas não vieram e, como o Fortaleza também tem vaga garantida na Copa Libertadores, a diretoria do Timão optou por mantê-lo no Nordeste.

Ederson se apresenta na segunda-feira (10) no Pici para o início da pré-temporada. Em 2022, o jogador disputará o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Fonte: O Tempo