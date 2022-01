Cruzeiro: zagueiro Maicon enaltece Fábio e comenta estilo do novo treinador

O zagueiro Maicon, de 33 anos, segue em pré-temporada na Toca da Raposa II. O Cruzeiro se prepara para as competições da temporada e, no dia 26 deste mês, uma quarta-feira, estreia no Campeonato Mineiro diante da URT, no Mineirão. Após os treinos deste sábado (8), Maicon participou da entrevista coletiva e falou sobre um assunto que tem dominado as notícias sobre a Raposa nos últimos dias: a saída conturbada do goleiro Fábio , ídolo da torcida celeste e multicampeão pelo Cruzeiro.

Maicon elogiou o arqueiro, mas preferiu não opinar sobre a situação: “O Fábio é um ídolo, sempre vai ser. É um grande atleta, representou o clube em 17 anos e vai estar sempre na minha memória. Prefiro não responder a essa questão. A administração tomou a decisão e não cabe a mim falar sobre isso”.

O zagueiro também falou sobre o perfil do técnico Paulo Pezzolano. O uruguaio, de 38 anos, tem a missão de conduzir a Raposa de volta à elite do futebol brasileiro. “Não só eu como todo o elenco está muito satisfeito com o método de trabalho do novo treinador. Ele é jovem e muito ambicioso. Assim como nós, ele aceitou esse grande desafio que é levar o Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro precisa de pessoas ambiciosas. A chegada do novo treinador e o método de trabalho dele têm muito a ver com o que a gente pretende para essa temporada”, destacou Maicon.

Revelado pelas categorias de base da Raposa, Maicon volta ao clube após 14 anos. Agora, ele diz querer gravar seu nome na história do Cruzeiro e ajudá-lo a conquistar o principal objetivo de 2022: o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. “E não só subir, mas disputar o título da Série B. Um clube grande como o Cruzeiro não pode pensar apenas em subir. O Cruzeiro nunca vai deixar de ser grande. Temos que ter pensamento de campeão e 2022 vai ser um totalmente diferente dos últimos dois anos”, acrescentou o zagueiro.

Fonte: O Tempo