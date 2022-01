Dia do Astronauta tem atividades e exposições em Brasília

“Em algum lugar, algo incrível espera ser descoberto”. Com a frase célebre, o escritor, filósofo e astrônomo Carl Sagan encantou gerações de crianças, que despertaram o interesse no cosmos e na ciência e que, hoje em dia, atuam nos mais diversos campos do conhecimento para desbravar a última fronteira: o espaço.

Motivadas pelo encanto do desconhecido e a exploração dos céus, jovens e crianças poderão investigar missões espaciais, ouvir mais sobre as origens do universo e dos organismos vivos, além de se aventurar no Planetário de Brasília durante o Dia do Astronauta – celebrado hoje (9).

A data faz alusão à viagem espacial do primeiro astronauta do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que fará, a partir das 17h, as apresentações especiais Missão Centenário e Da Terra ao Universo. Realizada em 2006, a missão que colocou Pontes em órbita é considerada um marco do avanço brasileiro na conquista do espaço.

Entre as atividades que serão oferecidas para todas as faixas etárias estão filmes, exposições, oficinas de confecção e lançamento de foguetes de garrafa pet e dobraduras de nanossatélites.

A exposição também traz painéis que mostram tecnologias cotidianas desenvolvidas para missões ou que têm amplo uso em incursões espaciais, como navegação por GPS, computação em nuvem, filtros de água, sistemas de resgate e segurança e suas aplicações nos mais diversos setores.

Convidados especiais falarão sobre o Projeto Artemis, da agência aeroespacial norte-americana Nasa, que levará a primeira mulher e o primeiro homem negro à Lua em 2024 e que conta com a parceria do Brasil.

Outro tópico das apresentações será o lançamento de satélites brasileiros, como o Amazonia-1 – fruto de parcerias internacionais.

O evento do Dia do Astronauta ocorre de 9h às 18h e tem entrada franca.