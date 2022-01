Em estado de alerta, Betim pede ajuda ao governo federal

Em decorrência da grave situação de Betim, na região metropolitana de BH, por causa das chuvas contínuas que atingem a região e também muitas partes do Estado, representantes da Prefeitura de Betim acionaram o governo federal e se reuniram, na tarde deste domingo (9), com o secretário Nacional da Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves, para solicitar auxílio imediato para que o município possa concluir a recuperação das encostas e das áreas de constantes alagamentos na cidade, além de obter uma assistência emergencial para os desalojados e demais atingidos pela chuva no município. Até a noite deste domingo (9), 499 chamados já haviam sido recebidos pela força-tarefa do governo municipal, e 148 pessoas tinham sido resgatadas e levadas para cinco abrigos preparados pela prefeitura, entre eles a Escola Municipal Maria Aracélia. As equipes estão sendo acionadas em razão de alagamentos, deslizamentos, desmoronamentos, atendimentos às famílias afetadas e obstrução de vias.

Segundo Wilton Magno Leite, diretor de Manutenção de Obras Públicas da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transporte e Trânsito de Betim (Ecos), o governo federal receberá todos os relatórios da prefeitura até esta segunda (10) e então poderá decidir pela liberação de recursos. “Se tudo for aprovado, o secretário (Alexandre Lucas) nos prometeu publicar um decreto federal até na quarta (12) liberando um montante. Não há a previsão de um valor, de acordo com Wilton, mas o representante do governo federal ressaltou que “a gestão do desastre é fundamental para se sofrer menos e que isso já está sendo aplicado com sucesso em Betim”. “O primeiro objetivo é salvar e resgatar as pessoas. O que pudermos ajudar será empenhado”, prometeu, acrescentando, porém, que “houve uma mudança recente no Congresso em que os recursos estão todos dependentes”. “Em anos anteriores, tivemos 300 milhões/ano para investimentos. Neste ano, foram alocados R$ 38 milhões dos R$ 500 milhões solicitados”, informou Alexandre Lucas.

Já nesse sábado, o prefeito Vittorio Medioli (sem partido) anunciou medidas para enfrentar os impactos causados pelas chuvas intensas. Em uma live em suas redes sociais, durante reunião com seu secretariado, Medioli informou que o valor do aluguel social dos atingidos pelas chuvas será reajustado para R$ 600 (eram R$ 450). Além disso, haverá o fechamento dos estabelecimentos não essenciais na cidade nesta segunda (10) e na terça (11).

“Estamos passando por um fenômeno de chuvas intensas, que era previsto, mas em volume menor. Na segunda e na terça, que vão continuar sendo dias críticos de chuva, serviços não essenciais (como lojas de roupas, eletrodomésticos, livraria e outras) não funcionarão. Isso será importante para evitar a circulação de pessoas. Então, os estabelecimentos de atividades não essenciais, que seguem a mesma classificação que fizemos na pandemia, deverão ficar fechados na segunda e na terça”, disse.

A situação é mais delicada em três regiões da cidade: Citrolândia, no bairro Colônia Santa Isabel, Teresópolis e Alterosas, no Nossa Senhora de Fátima, próximo à avenida Cordeline, onde algumas famílias ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas de barco mais cedo por equipes da prefeitura. Na Colônia, ao menos sete pacientes de uma das unidades médicas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) em Betim foram transferidos para outros hospitais da região porque um dos pavilhões do hospital da Colônia e o ambulatório de especialidades médicas foram inundado pela água das fortes chuvas. Até o momento, um óbito foi registrado: um homem de 38 anos, vítima de soterramento na região do Citrolândia, no sábado (8).

Segundo a prefeitura, o acúmulo de água em bairros das regiões Alterosas, Centro e Alterosas ocorre porque a represa Várzea das Flores atingiu sua capacidade máxima na tarde desse sábado (8) e, desde então, está vertendo. Isso significa que o volume excedente de água está saindo pelo vertedouro – uma espécie de ladrão por onde a água desce. A situação tem causado o aumento do nível do rio Betim e de toda a sua calha, alagando ruas e avenidas de bairros que ficam abaixo da represa, que é de responsabilidade da Copasa.

Somente nesse domingo (9), a Copasa emitiu dois boletins operacionais referentes à situação da represa. O comunicado mostra que, poucas horas, o nível de água que ultrapassou o vertedouro subiu de 48 cm para 56 cm, com o índice pluviométrico chegando a 157 milímetros no dia.

Notificada

A prefeitura já havia notificado a Copasa, responsável pela represa, para que a empresa tomasse medidas para diluir os impactos do volume excedente do reservatório, mas nenhuma ação foi feita. Segundo técnicos da Defesa Civil, a quantidade de água que desce para a calha do rio Betim alcança mais de 60 m³ por segundo, e o temor é que haja falência das calhas hídricas, que já estão sobrecarregadas pelas chuvas intensas. De acordo com o procurador geral do município, Bruno Cypriano, os prejuízos serão cobrados da Copasa.

Em nota, a Copasa respondeu que, “na manhã deste domingo (9), foram fechadas todas as descargas de água da barragem, visando minimizar o volume para o rio Betim”. “A companhia esclarece que o vertimento é um processo natural, previsto na operação da represa, visando garantir a segurança da estrutura, sem riscos de rompimento. A barragem foi construída para liberar a vazão excedente de água durante o período chuvoso. A Copasa ressalta que os níveis de água da represa têm sido monitorados, diariamente, pela equipe da empresa, com compartilhamento de informações com a Defesa Civil e gestores do município”, diz a nota.

Volume e interdição

De acordo com o índice pluviométrico monitorado pela Defesa Civil, a cidade recebeu o volume de 165,9 mm de chuvas nas últimas 24 horas. Devido à situação de alagamento de ruas da cidade, até o início da noite deste domingo (9), havia 12 ruas e avenidas interditadas pela prefeitura. “A previsão de chuvas segue até a próxima quarta (12). Então, é muito importante que as pessoas evitem transitar pelas ruas. Quem não está em área de risco deve ficar em casa”, pede Wilton Magno Leite, diretor da Ecos.

Fonte: O Tempo